Franco Colapinto, finalizó 15º tras las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri, pero no pudo ocultar su frustración por el rendimiento de su Alpine A525:

“El auto fue un desastre”, sintetizó.

El piloto argentino de 22 años se quejó de los fuegos artificiales que acompañaron el cierre del evento: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros… Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, declaró a ESPN.

La irritación de Franco Colapinto por los fuegos artificiales



JAJAJAJ 😭😭pic.twitter.com/umhJ5wPjg2 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 23, 2025

Colapinto profundizó sobre su desempeño en el circuito urbano estadounidense. “Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar, el volante se corría y toda la parte trasera se movía”, describió.

El argentino también señaló que el golpe recibido en la largada por parte de Alex Albon (Williams), que dañó el difusor trasero, pudo haber influido, aunque consideró que el mal rendimiento fue demasiado severo como para atribuirlo solo a ese incidente.

“Hoy fue un desastre el auto. No sé si fue por los daños, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal”, señaló.

Colapinto partió desde la 15ª posición y mantuvo ese lugar, en gran parte condicionado por un coche que nunca respondió. Su estrategia fue a una sola parada, con una detención de 4 segundos en boxes que no fue determinante, pero sí sumó a un fin de semana complejo.

El Alpine sufrió especialmente en curvas y en tracción, lo que hizo imposible sostener ritmo frente a sus rivales directos.

Pese a todo, el argentino destacó como positivo que volvió a completar todas las vueltas. Con esta, ya son 15 carreras finalizadas consecutivamente, un dato valioso para seguir acumulando experiencia.

Verstappen ganó y va por su quinto título

En lo deportivo, la carrera quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), que sigue firme en su lucha por un nuevo campeonato. Norris, líder del Mundial, había terminado segundo, pero fue descalificado por irregularidades técnicas, al igual que Piastri, que había concluido cuarto.

La Fórmula 1 seguirá el próximo fin de semana en el circuito de Lusail, con el Gran Premio de Qatar, donde Colapinto buscará pasar página y recuperar competitividad.