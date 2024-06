El pilarense Franco Colapinto, de 21 años, transita su primer año en la Fórmula 2 donde ganó una carrera (Imola, Italia) y marcha 8° en la tabla anual. Pero el joven que pertenece a la escudería Williams no se conforma.

“Ganar tu primera carrera en Fórmula 2, la categoría anterior a la Fórmula 1, es algo único e histórico. Creo que para nuestro país también. El estar tan cerca de la Fórmula 1, el demostrar que estoy peleando con los mejores y que estoy ahí para pelear bien arriba es lo que al final me da muchísimas ganas y motiva mucho para seguir empujando y progresando”, dijo.

En Imola recordó al Flaco Traverso, recientemente fallecido

Colapinto expresó que la seguridad y motivación que le da el apoyo del público. “La gente se está dando cuenta que hay futuro, que es un proyecto en el que al final estamos muy cerca de la Fórmula 1, es la realidad", sostuvo.

"Estamos en la categoría anterior y estoy teniendo un buen año, y creo que obviamente el haber ganado en Imola y haber tenido un par de fines de semanas buenos consecutivos atrajo algunos sponsors. Ese apoyo es más allá de solamente un sponsor, demuestra lo que todos los argentinos quieren: que uno llegue a la Fórmula 1. Y bueno, obviamente soy el que está más cerca", resumió en una entrevista a Olé.

Asimismo expresó: “Me veo en la Fórmula 1. Creo que en la Fórmula 2 hay un nivel altísimo en muchos pilotos que van a llegar a la Fórmula 1 tarde o temprano, y obviamente que me veo ahí. Otro tema muy complicado es que son solamente 20 pilotos”.

“El subir a la Fórmula Uno es algo muy complicado, aunque creo que estando en un equipo que me da tanta confianza, rodeado de personas que trabajan en Fórmula 1 todo el tiempo, de ingenieros, estar en el simulador constantemente, es algo que me acerca mucho la categoría. Y es algo que me está preparando muchísimo para si en algún momento llega esa oportunidad, si llega ese test, porque yo voy a estar obviamente mejor preparado que nunca para tener un buen rendimiento, y creo que va a ser la clave”, señaló.

Aunque aclaró que su objetivo es la Fórmula 2, expresó que le gustaría correr en Fórmula 1. “Yo quiero llegar a la Fórmula 1. Y creo que la clave va a ser ir día a día, y creo que está funcionando bien, así que hay que seguir bien por este camino”, recalcó.