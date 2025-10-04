El piloto argentino Franco Colapinto partirá desde la 18ª posición en el exigente circuito callejero de Marina Bay, tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur.

Colapinto logró marcar un tiempo superior al de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no pudo salir del último lugar y comenzará 20°. Sin embargo, el bonaerense no consiguió avanzar más allá de la Q1.



Sin embargo, hay posibilidades de sanciones a otros pilotos y de confirmarse, Franco Colapinto podría largar más adelante.

El trazado urbano de Singapur, considerado uno de los más demandantes del calendario por sus curvas cerradas, la falta de zonas de escape y las extremas condiciones climáticas, volverá a poner a prueba a Colapinto en lo que será su debut en este escenario.

La carrera principal se desarrollará este domingo 5 desde las 09.00.

