Luego de finalizar 15º en el Gran Premio de España, Franco Colapinto compartió sus sensaciones sobre una jornada que, según él mismo admitió, estuvo lejos de ser la esperada. El joven piloto argentino se mostró autocrítico y aseguró que su equipo debe analizar a fondo el rendimiento para mejorar de cara a la próxima fecha del calendario de Fórmula 1.

“No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos”, expresó Colapinto. “Fue una carrera muy complicada, con mucha degradación. Yendo en aire sucio, se gastaban mucho las gomas delanteras y traseras. Había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación en una carrera tan larga”.

El piloto, que había largado desde el puesto 18 y logró avanzar hasta el 15° lugar con una gran maniobra final, remarcó que hubo altibajos en el ritmo durante toda la competencia: “Había momentos donde no éramos tan constantes. A veces íbamos más rápido y estábamos cerca de Pierre (su compañero de equipo), y después perdíamos. Hay que entender el por qué”.

Pese a la frustración por no haber tenido el rendimiento esperado, Colapinto se mostró enfocado en la recuperación: “Hay que trabajar para volver más fuertes en Canadá”.