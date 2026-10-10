Franco Colapinto no tuvo la clasificación esperada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y largará desde el 15° puesto en la carrera principal. Después de abandonar la Sprint por presuntos problemas mecánicos, el piloto argentino mostró un buen rendimiento en la primera tanda clasificatoria, pero no logró sostenerlo en la Q2 y quedó eliminado.

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El representante de Alpine había conseguido superar el primer corte, aunque en la segunda sesión marcó dos giros que no le permitieron ubicarse entre los diez mejores. De esta manera, deberá afrontar la competencia desde la mitad de la parrilla en un circuito urbano que exige precisión y no deja demasiado margen para cometer errores.

Verstappen se quedó con la pole position

La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien consiguió el mejor tiempo y largará desde la primera posición con un registro de 1:31.373.

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El neerlandés de Red Bull quedó por delante de los dos pilotos de Ferrari. Charles Leclerc finalizó segundo, con una marca de 1:31.427, mientras que Lewis Hamilton se ubicó tercero, con 1:31.496.

La diferencia entre los tres primeros fue mínima, por lo que se espera una disputa exigente en los puestos de vanguardia durante la carrera.

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Gasly fue el mejor del resto y Russell recibió una sanción

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió una destacada clasificación y largará desde el séptimo puesto, tras ubicarse entre los pilotos que lograron superar a varios de los equipos más competitivos.

George Russell, por su parte, registró el octavo tiempo de la tanda, pero deberá comenzar desde el fondo de la parrilla debido a una sanción. La penalización modificará el orden de salida y podría beneficiar a algunos de sus rivales directos.

Colapinto buscará recuperarse en la carrera

El argentino tendrá el desafío de avanzar posiciones en una competencia que puede resultar complicada por las características del trazado callejero de Singapur. Los sobrepasos suelen ser difíciles y la estrategia de los equipos puede resultar determinante.

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Tras el abandono en la Sprint y una clasificación que no terminó de la mejor manera, Colapinto intentará recuperar terreno en la carrera principal, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que puedan surgir durante la prueba.