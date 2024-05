“Hay que cortar con esto de que 4 ó 5 señores son los dueños de los trabajadores de la Argentina. Hay que preguntarse si tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o tenemos que democratizar”, dijo Guillermo Francos en declaraciones políticas luego de la huelga general de este jueves.

No obstante, aclaró: "El Gobierno no tiene nada en contra de la representación gremial. Sí está en contra de estas medidas que son políticas”. Y amenazó: “A veces tirar tanto de la piola, genera que se corte. Tratemos de no tirar tanto”.

Por último, el Ministro sostuvo: “No se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano”.