En medio de cuestionamientos y comentarios irónicos, integrantes de la comunidad therian convocaron a encuentros en distintas ciudades de la región. En Olavarría, la cita está prevista para el domingo 22 de febrero a las 18.00 en el Parque Sur, mientras que en Azul la reunión se realizará este jueves a las 17.00 en el parque Sarmiento. Esta semana hubo una convocatoria en San Nicolás.

En las últimas horas comenzaron a circular publicaciones en redes que anuncian las denominadas “juntadas therian”, en el marco de un fenómeno que viene creciendo a nivel nacional. Si bien algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad de ciertas convocatorias, lo cierto es que en ambas ciudades ya se establecieron fecha, horario y lugar.

El término therian, abreviatura de therianthrope, refiere a personas que aseguran sentir una identificación interna y profunda con un animal no humano. Según quienes forman parte de esta comunidad, no se trata de un juego ni de una elección voluntaria, sino de una conexión que describen como espiritual, psicológica o incluso neurológica.

En Jesús María, Córdoba, se registró un episodio que generó preocupación. Una madre denunció ante medios locales que su hija fue mordida por un joven que se identificaba como therian. “Mi hija salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear con unas máscaras y corretear. Ella se reía un poco, pensó que era broma, pero después se dio cuenta de que no era broma cuando le mordieron el tobillo”, relató la mujer.

