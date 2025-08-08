El viernes amaneció con un marcado descenso térmico en toda la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas mínimas oscilaron entre 1 °C y 5 °C, con sensación térmica aún más baja en zonas rurales. La humedad es alta y, en varios puntos, el día comenzó con bancos de niebla y neblinas, especialmente en el norte, el centro y el AMBA.

A lo largo de la jornada no se esperan lluvias y el cielo se mantendrá mayormente nublado o con breves aperturas parciales, dependiendo de la región. Los vientos soplarán leves del este y noreste, con máximas que apenas llegarán a 13 °C o 15 °C. El ambiente seguirá fresco y la amplitud térmica será baja, por lo que se recomienda abrigarse bien, sobre todo en las primeras horas.

En el AMBA y Conurbano, la visibilidad estuvo reducida por la niebla en la mañana. En el norte bonaerense, el panorama se repite, con bancos aislados al amanecer y temperaturas de entre 3 °C y 15 °C. El centro de la provincia también atraviesa una jornada fría y sin lluvias, con mínimas de 2 °C. Más al sur, el termómetro marcó valores bajo cero en algunas localidades, con un sol débil que apenas logra asomar. En la Costa Atlántica, el cielo está mayormente cubierto, con mínimas de 4 °C y máximas de hasta 13 °C.

Para el fin de semana, el aire frío seguirá presente, aunque el domingo podría traer un cambio en el cielo. El sábado será mayormente nublado, con mínimas de 3 °C a 6 °C y máximas entre 13 °C y 15 °C, sin lluvias previstas. El domingo, en cambio, tendrá mínimas algo más altas —entre 5 °C y 8 °C— y máximas de hasta 16 °C. Hacia la noche, la humedad que ingresará desde el noreste podría generar lloviznas o lluvias débiles en el sur, el AMBA y la costa atlántica, anticipando un inicio de semana más inestable.

