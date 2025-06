Una mujer de 65 años sufrió golpes en la cabeza y espalda tras romperse una silla mientras almorzaba en el Shopping Los Gallegos ubicado en Mar del Plata. Aunque recibió primeros auxilios en el lugar, debieron trasladarla en ambulancia al Hospital Interzonal y finalmente a una clínica para efectuarle placas y estudios.

Según la mujer, esos estudios clínicos le generaron un gasto de 600 mil pesos que ahora se los reclama al shopping. La hija de la mujer perjudicada, Yana, relató los hechos:

"Estábamos comiendo y al ratito escucho un golpe. La silla en la que estaba sentada mi mamá se partió al medio en dos partes y ella se cayó".

"Se acercaron enseguida a los chicos de seguridad, que trabajaron muy bien. También había una bombera que era policía. La llevaron a la enfermería, y a la media hora más o menos llevó a la ambulancia", relató su hija.

De acuerdo a este testimonio, “le dieron una pastilla para la presión pero no la querían llevar a un hospital. Pretendían solamente atenderla ahí porque lo único que ellos tienen cubierto son los primeros auxilios".

Yana exigió que trasladen a su madre a una clínica para efectuarle una tomografía: "Me preguntaron dónde tiene cobertura y les dije que no tiene, porque se quedó sin obra social. Me dijeron que podían llevarla al Hospital Interzonal".

"Estuvimos dos horas en el regional. No nos atendieron porque la demanda es muy grande, y terminé yendo por mi parte a la Colón, donde le pusieron sueros, le hicieron tomografías pero yo lo pagué en forma particular. Por eso quiero que ahora me devuelvan la suma que gastamos, que en total es de 600.000 pesos".

Los estudios descartaron lesiones graves pero quieren que el paseo de compras le reintegre el dinero: "Le dije que si ellos no me dan una solución, yo los voy a demandar. Me dijeron que estoy en todo mi derecho. Así que me dieron los datos"-

"Semejante shopping no puede no tener una cobertura, un seguro. Deberían hacerse cargo de los gastos de una persona", concluyó.