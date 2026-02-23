Un adolescente de 16 años que vivía con su madre en Moreno murió ahogado en la localidad balnearia de Reta, partido de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El joven había viajado días antes desde Caseros, en el distrito de Tres de Febrero, donde residen sus tíos abuelos, con quienes se trasladó a la costa para pasar las vacaciones y conocer el mar por primera vez.

La víctima fue identificada como Jonás Emanuel Verdún Lizarraga. Había llegado el domingo 15 de febrero junto a sus familiares a Reta, un balneario con extensas playas y sectores sin cobertura permanente de guardavidas.

Foto: La Voz del Pueblo

El jueves 19, cerca de las 18.00, salió caminando desde la casa donde se hospedaban. “Me voy a despedir del mar y vuelvo”, les dijo antes de irse.

Según la reconstrucción, caminó por la calle 36, dejó su ropa doblada entre tamariscos, sobre un médano, y se metió al agua en una zona donde no había guardavidas. El mar estaba movido, con olas de casi dos metros tras el temporal de la noche anterior. El puesto más cercano se encontraba a unos 800 metros.

Foto: La Voz del Pueblo

De acuerdo a lo que publicó el medio local La Voz del Pueblo, un pescador advirtió que el adolescente estaba siendo arrastrado por una canaleta, una corriente de retorno que se forma entre bancos de arena y puede succionar mar adentro. De inmediato se inició la búsqueda, pero no lograron encontrarlo.

Pasadas las 21.00, su tío abuelo se presentó en el destacamento policial para denunciar que el chico no había regresado. Se activó el protocolo para personas desaparecidas y comenzó un amplio operativo con guardavidas, buzos tácticos, bomberos y personal de Prefectura.

Foto: La Voz del Pueblo

La madre del adolescente, de 37 años, viajó desde Moreno hacia la costa apenas tomó conocimiento de la situación. También se trasladó su padrastro, domiciliado en Florencio Varela.

El sábado por la mañana hallaron su ropa en la playa. Dos horas más tarde, un pescador divisó el cuerpo flotando a unos dos mil metros mar adentro. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por ahogamiento.