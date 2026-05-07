La masiva búsqueda laboral realizada por el frigorífico “Cabaña Don Theo” en Moreno sigue generando repercusiones. Tras las impactantes imágenes de personas haciendo filas de hasta 10 cuadras para dejar su currículum, la dueña de la empresa, Carolina Carena, habló sobre lo ocurrido y aseguró que la convocatoria “superó todas las expectativas”.

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En diálogo con el programa radial Vilouta 910, la empresaria relató el impacto que le causó ver a miles de personas buscando empleo en medio de la crisis laboral.

“Fue impresionante ver la fila para conseguir trabajo”, expresó Carena al describir la convocatoria que reunió a unas 3.500 personas en Moreno.

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Carolina Carena ,Dueña de "Cabaña Don Theo"(Frigorífico en Moreno), pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre la búsqueda laboral que atrajo a 3500 personas y generó 10 cuadras de fila.



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Según detalló, la empresa incorporará alrededor de 60 trabajadores para una nueva sucursal que abrirán próximamente. “3.500 personas se presentaron en la búsqueda de trabajo que iniciamos para nuestra sucursal. Tomaré 60 personas para la búsqueda”, explicó.

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Pero más allá de los números, lo que más la impactó fue el perfil de quienes se acercaron.

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“Pareció fuerte ver hombres y mujeres de 60 años que vengan a buscar trabajo. Cuando uno piensa que ya crió a los hijos, que ya está con los nietos y que se puede aflojar, esta gente recién quiere empezar a construir algo”, sostuvo en declaraciones televisivas en A24.

“Me pareció fuerte ver hombres y mujeres de 60 años que vengan a buscar trabajo”🗣️



Carolina, dueña del frigorífico que abrió una convocatoria laboral en Moreno, contó que le impactó la cantidad de personas que se acercaron y sostuvo que la fila “se hizo espiral” porque dio… pic.twitter.com/4uzUvHn8cX — El Destape (@eldestapeweb) May 6, 2026

Y agregó: “Abuelas vinieron a buscar trabajo, abuelos. Después estaban los chicos de 18 años para arriba. Los ojos, las miradas de la gente, como cansada también. Estuvieron todo el día acá”.

Carena también describió cómo creció la fila durante la jornada: “La fila se hizo como una espiral porque daba vuelta la manzana una vez, volvía a dar la vuelta y otra vez más. Ya no sabía dónde estaba el principio y el fin”.

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Por último, la empresaria remarcó que la situación refleja la necesidad laboral que atraviesan muchas familias. “Hay una gran generación de trabajo, la gente quiere trabajar sea de lo que sea”, concluyó.