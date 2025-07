Phil Claudio González, apodado el “Chavo metalero” por su parecido con el personaje creado e interpretado por Roberto Gomez Bolaños, es un vecino del oeste bonaerense que canta metal.

González fue noticia porque apareció en un lanzamiento a la política por el Frente Patriota Federal, liderado por César Biondini. Cabe mencionar que ese espacio nacionalista ya sumó a otra figura rutilante para las elecciones 2025: Alberto Samid.

El Chavo Metalero será candidato a concejal en Moreno pese a que trascendió que no lo haría por una publicación donde decía "nadie más lejano que yo con la derecha".

"Cuando un sector del peronismo nacionalista me propuso ser candidato, pensé... Tenemos un enemigo en común, Milei, que está entregando poco a poco el oro, el agua, y todas las riquezas naturales de nuestro país", escribió en Facebook sobre la propuesta de competir en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Explicó que el pasado martes comunicó que se bajaba. "Porque no voy a dejar que nadie me quiera ensuciar con algo que no soy... Un facho de derecha jamás!!!!!!", sostuvo.

Pero en un video publicado después, González salió a aclarar que sí estará en la lista encabezada por el comunicador Alejandro Papotti, en el tercer lugar.

“De mí se hablaron muchas estupideces, así como de Biondini. Hoy recibí un mensaje de su hijo (por César Biondini). Escuché del papá (Alejandro) muchas barbaridades, ¿pero alguien comprobó que sean ciertas? Voy a ser candidato y me hablan del nazismo. Pero, ¡nazi es Milei!”, aseguró.