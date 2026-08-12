Tras la intoxicación alimentaria que afectó a unas 40 personas en Coronel Pringles, el secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, aseguró que los controles realizados descartaron fallas en la mercadería del comercio que proveyó los pollos y planteó como una de las hipótesis una posible contaminación cruzada durante la manipulación de los alimentos.

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En declaraciones al medio local El Orden, el funcionario explicó que las autoridades realizaron controles siguiendo los protocolos correspondientes y que, una vez obtenidos los resultados oficiales, fueron comunicados.

El episodio se produjo luego de una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para Luz Clarita, una niña que atraviesa un tratamiento médico prolongado. Alrededor de 40 personas presentaron vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal tras consumir pollos y chorizos adquiridos durante la venta.

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Según el reporte oficial, 31 personas fueron asistidas formalmente por el sistema sanitario, mientras que una permanece internada. Las consultas comenzaron a multiplicarse desde las 18 del día anterior tanto en el Hospital Municipal como en centros privados.

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La hipótesis de la contaminación cruzada

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González Estevarena explicó que la investigación permitió establecer algunos puntos del circuito de elaboración y manipulación de los alimentos, aunque aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el origen del episodio.

"Lo que podemos decir es dónde no estuvo el problema, eso lo podemos asegurar. El otro capítulo es hipotético", sostuvo.

El funcionario señaló que, en la mayoría de los casos de este tipo, una de las principales posibilidades es la contaminación cruzada, que puede producirse cuando alimentos crudos y cocidos entran en contacto o cuando no se respetan determinadas pautas de higiene.

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La investigación contempló los pollos y chorizos, la trazabilidad de los productos y también los estudios realizados a las personas que ingresaron al hospital.

Sin embargo, hubo un elemento que no pudo ser analizado: las ensaladas que acompañaban la comida habían perdido la cadena de frío, por lo que no fue posible realizar una evaluación sobre ellas.

Nuevas exigencias para las ventas solidarias

A partir de lo ocurrido, el municipio impulsa una ordenanza destinada a reforzar los controles sobre quienes elaboran y comercializan alimentos en determinados eventos.

Según explicó el secretario de Salud, se busca exigir que exista un manipulador de alimentos responsable y debidamente capacitado.

"Hay una ordenanza que impulsamos desde la Secretaría de Salud y está siendo analizada para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y haya un manipulador responsable", señaló.

La iniciativa también alcanzaría a ventas particulares con fines solidarios. En esos casos, el funcionario sostuvo que el Estado solicitará la correspondiente certificación cuando los alimentos sean destinados al consumo del público.

"No vamos a ir en contra de lo cultural ni de la necesidad, pero tenemos que asegurar que quien va a comprar y consumir esté tranquilo que hay alguien que sabe lo que está haciendo", explicó.

"Fue un accidente y la sacamos barata"

El funcionario remarcó la importancia de extremar las medidas de higiene durante todo el proceso de elaboración y recordó que cuestiones aparentemente simples, como lavarse correctamente las manos y evitar mezclar alimentos crudos con cocidos, pueden resultar determinantes.

Finalmente, González Estevarena buscó llevar tranquilidad y diferenció las responsabilidades entre los distintos actores involucrados.

"El negocio que vendió pollos estaba bien en lo bromatológico, y la familia (que cocinó y vendió los alimentos) no tiene nada que ver", afirmó.

Y cerró con una definición sobre lo ocurrido: "Fue un accidente y la sacamos barata; ahora hay que mirar para adelante y ver que esto se haga de manera más perfeccionista".