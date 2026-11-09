Uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, tuvo como protagonista a Marta Torres, una de las residentes de la institución, que compartió su historia de vida frente al Pontífice.

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Durante el encuentro central, realizado en la capilla, Marta le contó que escribió un libro con el deseo de que su experiencia pudiera ser escuchada y servir de ayuda a otras personas.

El testimonio de Marta, una de las residentes del Cottolengo Don Orione, y la interpretación de Abel Pintos de "La Llave" junto al coro. #LasMañanasConAndinoENCanal7 #PapaLeónEnCanal7 https://t.co/ire84zN3Mp — Canal Siete (@CanalSieteOk) November 9, 2026

“Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más”, relató.

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También recordó que su papá y sus hermanos se hicieron cargo de ella y que, desde muy joven, debió atravesar numerosas dificultades, internaciones, operaciones y tratamientos.

“Durante largos años recorrí muchos lugares. Necesitaba un lugar donde vivir hasta que llegué al Cottolengo. Para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”, expresó al describir lo que significó llegar a la institución.

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León XIV siguió el relato con atención y emoción. Al finalizar, le agradeció por compartir su historia y le entregó un rosario, en un gesto que conmovió a quienes participaban del encuentro.

La jornada tuvo además un momento musical. Acto seguido, Abel Pintos comenzó a interpretar “La llave”, uno de sus temas más conocidos, ante los residentes y los presentes en la capilla.

¿Quién es Marta Torres?

Marta Torres nació y se crió en María Grande, una localidad de la provincia de Entre Ríos, en la zona del barrio Santa Ana. Desde muy chica tuvo dificultades para caminar y, junto a su familia, se trasladó a Buenos Aires.

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Según reconstruyó el medio María Grande al Día, tiene 78 años y cumplirá 79 el próximo 12 de noviembre. Su historia familiar también conserva referencias en su ciudad natal: uno de sus hermanos, Rolando Torres, es una de las pocas personas que todavía recuerdan a la familia en la localidad entrerriana.