El dirigente peronista de Maipú, Facundo Coudannes, rompió el silencio tras conocerse el procesamiento del intendente en licencia, Matías Rappallini (UCR), y de la actual intendenta interina, Lorena Otermín, en la causa por presunta retención de documentos de identidad durante las elecciones de 2019.

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La decisión fue dictada por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien avanzó en la investigación por hechos que habrían impedido que vecinos pudieran votar.

Tras la resolución judicial, Coudannes publicó un extenso mensaje en redes sociales donde reavivó una polémica que atraviesa a la política local desde hace años.

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En su descargo, el dirigente sostuvo que lo ocurrido en aquellos comicios no puede minimizarse y volvió a poner el foco en un dato clave: la elección se definió por apenas 49 votos, una diferencia mínima que, según él, estuvo condicionada por irregularidades.

El referente peronista remarcó además que, de acuerdo a su denuncia, al menos 150 vecinos no habrían podido votar por no contar con su DNI, una situación que —afirma— cambia por completo la lectura del resultado electoral.

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Para Coudannes, impedir el voto de una persona no solo afecta a un espacio político, sino que altera la voluntad de toda una comunidad. En ese sentido, advirtió que este tipo de situaciones “golpean la confianza en el sistema democrático”.

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El dirigente también hizo referencia al paso del tiempo y al silencio que mantuvo durante el avance del expediente judicial. Según expresó, durante años evitó declaraciones públicas por respeto a la Justicia, aunque aseguró que “hay momentos en los que callar deja de ser prudencia”.

El mensaje fue subiendo de tono a lo largo de su publicación, donde insistió en que lo sucedido en Maipú no puede quedar reducido a una polémica del pasado ni relativizarse en términos políticos.

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Finalmente, Coudannes cerró con una frase que generó fuerte impacto en el ámbito local: “Fue un robo electoral”, en referencia directa a la elección de 2019.