Un impresionante operativo policial se desplegó este jueves por la madrugada en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense y Gendarmería participaron de una serie de allanamientos simultáneos para intentar desarticular al menos dos bandas narco que se disputaban el control de la zona.

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El procedimiento incluyó 14 objetivos allanados, retenes policiales, controles vehiculares y apoyo aéreo con helicópteros que sobrevolaron el complejo desde las primeras horas del día.

🚨 AHORA. Importante operativo policial en el complejo Fuerte Apache. 14 allanamientos y saturación con más de cien policías. En los últimos días los enfrentamientos entre bandas tuvieron a los vecinos de rehén de múltiples balaceras. pic.twitter.com/gC6cJkkprA — Diego G (@gabrielediego) May 14, 2026

La investigación se aceleró luego de la brutal balacera ocurrida la semana pasada, cuando vecinos grabaron una infernal secuencia de tiros y corridas en medio de los monoblocks. En ese enfrentamiento, un hombre de 68 años, ajeno al conflicto narco, recibió un disparo en una pierna y tuvo que ser asistido de urgencia. Afortunadamente, quedó fuera de peligro.

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Según trascendió, durante los procedimientos hubo detenidos y secuestro de armas de fuego, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuántas personas fueron arrestadas.

FUERTE APACHE / Operativo anti narcos y ladrones. 500 policías adentro de la Villa y dos helicópteros sobrevuelan la zona. pic.twitter.com/FYDmuUAAhJ — Lucas Jerez (@lucasmjerez) May 14, 2026

Desde el lugar, el periodista Sebastián Domenech describió el enorme despliegue de seguridad: “Son allanamientos simultáneos que se fueron dando durante la madrugada, unos 500 policías con helicópteros, todas las herramientas y las diferentes dependencias de la Bonaerense”.

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Además, remarcó el clima de tensión que se vive en el barrio: “Siempre hay un tiroteo, siempre hay algo que desencadena el operativo. El día de mañana nace una nueva banda, la justicia investiga, los policías descubren, allanamiento de nuevo, y va a brotar de nuevo”.

En redes sociales comenzaron a circular videos filmados por vecinos donde se escuchan ráfagas de disparos y corridas desesperadas en plena madrugada. Las imágenes volvieron a reflejar el nivel de violencia narco que atraviesa la zona.

Mientras avanzan las requisas, la Policía mantiene rodeado el barrio con distintos controles para inspeccionar todos los vehículos que ingresan y salen del lugar.