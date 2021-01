David Adrián Martínez, conocido popularmente como El Dipy, contó que le ofrecieron una alta suma de dinero para que sea concejal de La Matanza. Lo hizo durante una entrevista brindada en el programa de Angel De Brito en El Trece.

Las declaraciones fueron vertidas cuando el cantante fue consultado sobre un posible acercamiento a algún espacio político. “Me molesta la doble vara dela política, el doble discurso todo el tiempo. Ningún político me representa", expresó.

Y en ese sentido recordó: "Una vez estaba saliendo del programa de Viviana Canosa, en El Nueve, la primera vez que fui, y vino un productor y me dijo 'te está esperando una camioneta afuera'. Y yo dije 'chau, me vienen a apretar'".

Entonces se refirió a lo que pasó: “Cuando salí me dicen 'quiero hablar con vos, queremos que seas concejal'. Y me abrió un bolso de plata”. Sorprendido por su relato, De Brito quiso saber cuánto dinero le ofrecieron y de qué sector venía la propuesta.

"Eran dólares en un bolso tipo una mochila, esa plata no la vi nunca ni naciendo dos veces la voy a ver, eran 300 mil dólares solo para aceptar la candidatura. Era del partido oficialista para que sea concejal de La Matanza”, lanzó El Dipy.

Cabe recordar que meses atrás, El Dipy dialogó con LaNoticia1.com y durante la entrevista reveló: "Me llamaron un montón de políticos para que me sume a su espacio pero yo no agarro con nadie. Para mi los políticos son todos chorros".