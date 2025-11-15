Una violenta explosión registrada en la zona de Ezeiza genera momentos de extrema tensión entre trabajadores y vecinos, quienes difundieron mensajes de alerta ante el avance de una densa nube tóxica y la posibilidad de nuevas detonaciones.

Aún no hay un parte oficial detallando el origen del siniestro. “Se prendió todo mi trabajo”, relató un empleado del lugar alertando a su familia. “No estén afuera porque el que respira eso los quema. Es todo tóxico y va a haber explosiones mucho más grandes”, expresaron ante información que publicada por C5N.

Una mujer, cuyo marido trabaja en la base de salir pidió especialmente que quienes viven en áreas cercanas permanezcan dentro de sus casas y “con los vidrios altos”.

“La nube es tóxica, por lo tanto hay que meterse adentro y cerrar las ventanas. Las mascotas tampoco deben estar afuera hasta nuevo aviso”, indicó.

“No saben todavía la magnitud ni la cantidad de heridos”, señalaron.

Mientras se espera información oficial sobre el número de afectados y el origen del incendio, las autoridades recomiendan:

Permanecer en el interior de las viviendas.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar toda exposición a la nube tóxica.

Resguardar también a las mascotas.

No acercarse a la zona del siniestro hasta nuevo aviso.