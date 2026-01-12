Personal de las áreas de Defensa Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y operativo de seguridad en playas trabajaban esta tarde en una situación inusual de marejada en el frente costero de Mar Chiquita.

Ads

🌊"Mini tsunami" en Mar Chiquita: Un muerto, al menos 35 heridos y playas evacuadas



La super ola sorprendió a los bañistas mientras disfrutaban de la tarde en la costa pic.twitter.com/7jOTbfRD3r — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 12, 2026

A través del operativo se evacuaron playas en materia de prevención. Además, hubo personas que resultaron con contusiones producto de golpear contra las piedras.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.20. La ola -de gran magnitud, descripta por bañistas como “mini tsunami”- ingresó de manera inesperada.

Ads

Por desgracia, el fenómeno se cobró una víctima. Según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia, el deceso se produjo en Santa Clara, luego de que el hombre golpeara su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.

"Hay una persona fallecida, un hombre joven que al parecer golpeó contra unas piedras efecto de la fuerza del agua. Hay 35 heridos leves".



🎙️ @fajgarcia en #ElRepaso📰

💻https://t.co/jKejIHcpvt pic.twitter.com/pFGgpVIm1L — Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) January 12, 2026

Desde la misma área explicaron que “son olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible".

Ads

“Al momento de la ocurrencia del evento se registraba un aumento local del viento producto de las ráfagas que se desprendieron de las tormentas que están ocurriendo cerca de Mar del Plata”, detallaron. Asimismo, indicaron que "si bien se veía un aumento de viento que fue avisado a las 17:15 mediante un seguimiento meteorológico, no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar. Además, en caso de tratarse de estas olas espurias, al momento no hay tecnologías en el mundo que permitan predecirlas”.