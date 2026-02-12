Cartoneros y recicladores de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, realizan una protesta frente al Municipio con quema de cubiertas e interrupción del tránsito para exigir respuestas a una serie de reclamos vinculados a su actividad.

Ads

La manifestación se lleva a cabo en las inmediaciones del palacio comunal. Los trabajadores, que forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), piden que el Ejecutivo local trate el convenio que debía firmarse en diciembre y que, según señalaron, aún no fue resuelto.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la recuperación del camión con el que realizaban la logística del traslado de material reciclable. La unidad era utilizada para el circuito de recolección y clasificación que funciona en el galpón lindero a la terminal de ómnibus de la ciudad.

Ads

“No estamos pidiendo nada que no nos corresponde”, expresó Agustina, una de las recicladoras, en declaraciones al móvil del medio local Tu Radio Baradero durante la protesta.

Además, cuestionaron las nuevas medidas implementadas en el sistema de recolección local, al considerar que afectan directamente su trabajo y la organización del reciclado en el distrito.

Ads

El conflicto expone una situación que se repite en distintos municipios bonaerenses, donde los trabajadores del reciclado dependen de convenios formales con los gobiernos locales para sostener su actividad.