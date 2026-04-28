En medio de una situación que califican como “grave y preocupante”, trabajadores y pacientes realizaron un corte parcial sobre la Ruta 88 para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de atención en discapacidad.

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El reclamo apunta a lo básico: financiamiento para garantizar la atención. Según denunciaron, faltan insumos esenciales para los tratamientos de rehabilitación y, en muchos casos, son los propios profesionales quienes deben cubrir esos costos de su bolsillo para no interrumpir el servicio.

“Estamos pagando insumos que debería garantizar el hospital. Queremos poder dar una atención centrada en el paciente, como corresponde”, explicó una trabajadora durante la jornada de protesta.

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Además, señalaron la creciente precarización laboral. Muchos trabajadores tienen contratos que se renuevan cada tres meses, lo que genera incertidumbre y dificulta la continuidad de los equipos. También advirtieron que los salarios bajos no alcanzan en relación a la carga horaria, lo que empuja a profesionales a buscar otros empleos o abandonar el sistema.

Los pacientes también se sumaron al reclamo y aportaron sus testimonios. Miguel, que se atiende desde hace tres años, destacó la importancia del tratamiento recibido: “Yo estaba postrado y hoy puedo moverme. Acá me salvaron la vida”.

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En la misma línea, otra paciente contó que llegó con el cuerpo paralizado y hoy está próxima a recibir el alta: “Ahora puedo mover los dedos y me voy caminando. Estoy agradecida, pero esto no puede sostenerse así”.

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El instituto es un centro de referencia nacional en rehabilitación, con décadas de trayectoria y formación de profesionales. Sin embargo, trabajadores advirtieron que la falta de recursos y la inestabilidad laboral ponen en riesgo su funcionamiento.

“Es muy triste tener que salir a la ruta para que escuchen. Esto no puede pasar con una población tan vulnerable”, resumió al canal C5N uno de los manifestantes.

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El corte se realizó de manera intermitente, permitiendo el paso de vehículos cuando el semáforo lo habilitaba, mientras continuaban las manifestaciones. Desde el sector aseguran que la situación es crítica y que, sin respuestas, el conflicto podría profundizarse.