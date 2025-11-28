Vecinos y comerciantes de Santa Teresita marcharon este martes por la inseguridad, en medio de una seguidilla de robos, amenazas con armas blancas y episodios cada vez más violentos. La movilización salió desde 32 y 8 y llegó a la Comisaría 1° y la Jefatura Distrital, donde entregaron petitorios.

Los manifestantes advirtieron que la localidad “se está conurbanizando” por la gravedad de los delitos y reclamaron más presencia policial. Durante la protesta, fueron recibidos por el nuevo titular de la Comisaría 1° y luego por el jefe de la Jefatura, Comisario Félix Adrián Villalva.

De acuerdo a lo que publicaron medios locales como el Canal 2 AVC y Costa de Noticias, la preocupación ya no es solo local: residentes de otras localidades del Partido de La Costa aseguran que desde hace tiempo el mismo escenario empezó a extenderse por toda la región.

