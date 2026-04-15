Un intenso temporal afectó a la ciudad de Coronel Suárez, donde en pocos minutos cayeron cerca de 90 milímetros de lluvia, generando anegamientos en distintos sectores del ejido urbano y obligando a la intervención de los servicios de emergencia.

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Según se informó el medio Noticias Tornquist, hacia las 22.00 del martes, el acumulado ya superaba los 100 milímetros, lo que agravó la situación en varias calles que quedaron completamente inundadas. En algunos puntos, el nivel del agua alcanzó tal magnitud que llegó a cubrir gran parte de vehículos estacionados.

El fenómeno meteorológico generó un escenario complejo para los vecinos, con dificultades para circular y problemas en viviendas. En este contexto, los Bomberos Voluntarios locales realizaron múltiples salidas de asistencia, principalmente para rescatar a personas que habían quedado atrapadas dentro de sus autos en la vía pública.

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Además, se reportaron intervenciones por canaletas obstruidas, lo que provocó el ingreso de agua en distintos domicilios, aumentando el impacto del temporal.

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