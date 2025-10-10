Fuertes vientos en Mar del Plata: Caída de árboles y casi 50 intervenciones de Defensa Civil
Como informó LaNoticia1.com, regía para este jueves un alerta meteorológico para el sector de la costa bonaerense. En este marco, La Feliz fue azotada por violentas ráfagas.
Fuertes vientos, de más de 75 km/h, golpearon a Mar del Plata durante esta jornada de jueves en el marco de un alerta meteorológico amarillo, provocando caída de árboles, carteles y postes de luz, entre otros inconvenientes.
Por su parte Defensa Civil informó 46 intervenciones.
“La zona más afectada del partido de General Pueyrredón fue todo el frente costero, desde el Faro hasta Camet, pero las intervenciones fueron variadas en todos los barrios de Mar del Plata”, indicó el titular de Defensa Civil local, Alfredo Rodríguez.
No se reportaron heridos durante la jornada.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión