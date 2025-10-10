Fuertes vientos, de más de 75 km/h, golpearon a Mar del Plata durante esta jornada de jueves en el marco de un alerta meteorológico amarillo, provocando caída de árboles, carteles y postes de luz, entre otros inconvenientes.

Por su parte Defensa Civil informó 46 intervenciones.

“La zona más afectada del partido de General Pueyrredón fue todo el frente costero, desde el Faro hasta Camet, pero las intervenciones fueron variadas en todos los barrios de Mar del Plata”, indicó el titular de Defensa Civil local, Alfredo Rodríguez.

No se reportaron heridos durante la jornada.

