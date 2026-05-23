Una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en el oeste del conurbano bonaerense fue desbaratada tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en los partidos de Morón y Merlo. En uno de los domicilios intervenidos se secuestró droga en la vivienda de una funcionaria del Municipio de Morón, quien fue desvinculada de manera inmediata y ahora es buscada por la Justicia.

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El operativo, supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, incluyó ocho allanamientos en inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo. La investigación había comenzado en marzo pasado, luego de una denuncia anónima que alertaba sobre maniobras de narcotráfico en la localidad de Castelar.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Morón, a cargo del fiscal Gustavo González, efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal realizaron tareas de inteligencia y análisis que permitieron identificar el funcionamiento de la banda.

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Según se informó, los sospechosos operaban mediante una modalidad “delivery”. Uno de los integrantes almacenaba las sustancias ilícitas y otro se encargaba de distribuirlas y comercializarlas a bordo de una motocicleta. Además, los investigadores detectaron que cambiaban constantemente los puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar ser descubiertos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, ordenó ocho allanamientos simultáneos. Siete se realizaron en domicilios de Castelar y el restante en Merlo.

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Durante los procedimientos fue detenido uno de los involucrados y se secuestraron 1,717 kilos de cocaína en formato piedra, 241 gramos de marihuana, balanzas digitales, dinero en efectivo, armas, municiones, celulares y documentación de interés para la causa.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en una vivienda, propiedad de Luna Suyai Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. La funcionaria había sido designada mediante un decreto firmado por el intendente Lucas Ghi.

En esa finca, los efectivos hallaron 509 gramos de cocaína compactada tipo ladrillo y fragmentos de marihuana distribuidos entre la cocina y una habitación principal. Ortigoza no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento y la Justicia dispuso su captura.

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Tras conocerse el resultado del operativo, el Municipio de Morón informó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un comunicado oficial, el gobierno local señaló que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

Además, desde la comuna indicaron que “se procedió al decomiso de los elementos hallados” y que el Ejecutivo puso “a disposición de la Justicia toda la colaboración y los aportes necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluye el comunicado oficial.