La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, Alexia Abaigar, continúa detenida en el Penal de Ezeiza tras ser acusada de participar del escrache a la casa de Espert donde le arrojaron bolsas de excremento en la puerta del diputado libertario.

El abogado de Abagair, Adrián Albor, aseguró que la medida judicial contra su defendida corresponde a una decisión política. La causa está siendo instruida por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en la jurisdicción de San Isidro.

“Ante lo que estamos es un caso que realmente resulta atípico. ¿Qué significa atípico? Que no está previsto como delito. Si yo le saco la lengua a alguien por la ventana del colectivo, no es un delito. Tirarle bosta en la casa a un funcionario de la puerta de la casa puede ser una contravención municipal, pero no es un delito. Si le agarras a un alumno de primer año de la Facultad y le preguntan qué delito es esto, y te dice ninguno. Y te dice que es un delito, lo tenés que bochar, lo tenés que mandar a marzo”, dijo el letrado a la radio AM 530.

“Estamos ante una situación de una jueza (arroyo Salgado) que ha decidido colaborar con el sistema de desaliento de la protesta social. Ante un programa económico que genera miseria planificada, la respuesta normal de la gente es la protesta. Esto no está previsto como delito, es una decisión política”, enfatizó Albor.