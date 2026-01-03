A través de declaraciones públicas, referentes del oficialismo bonaerense coincidieron en denunciar una violación al derecho internacional y un nuevo intento de injerencia sobre los países de América Latina.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, apuntó directamente contra Washington y vinculó la ofensiva con intereses económicos. “Una vez más la violencia y las armas vienen del lugar de siempre. Estados Unidos se mete en la soberanía de otros pueblos, como si ellos fueran un ejemplo: una sociedad en descomposición, con violencia, drogas y atentados internos”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que el verdadero objetivo de la intervención es el control de los recursos naturales: “Que digan la verdad. Lo único que les interesa de Venezuela es su petróleo. Y no solo es Venezuela, quieren dominar los países de Latinoamérica”.

En la misma línea se expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien repudió la acción militar y remarcó sus implicancias jurídicas y políticas. “Repudiamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Estas acciones violentan el derecho internacional, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y sientan un peligroso precedente para la región y el mundo”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, hizo un llamado a la unidad regional y a rechazar cualquier forma de guerra en el continente. “América Latina es tierra de paz. No nos traigan la guerra ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina”, expresó, y agregó: “No seamos indiferentes. Cabeza, corazón y coraje”.

