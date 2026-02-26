El motociclista de 28 años oriundo de Ensenada, fallecido este sábado en Villa Gesell, generó fue despedido con “funeral tumbero”, en el que hubo disparos al aire, maniobras con motos y la quema del rodado que pertenecía al joven.

Ads

Puede interesarte

La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán, quien falleció tras caer con su moto en un médano durante una nueva edición del Enduro del Verano, competencia que cada año convoca más de 1.300 pilotos de motos y cuatriciclos.

Según se informó, el joven circulaba sin casco cuando cayó en un médano “cortado”, es decir, con una modificación abrupta en el terreno que no habría advertido a tiempo. Tras el accidente, personal de Bomberos acudió rápidamente e intentó reanimarlo en el lugar, pero pese a las maniobras realizadas ingresó sin vida al hospital local.

Ads

Puede interesarte

Despedida con disparos y motos

El cuerpo fue trasladado el domingo a Ensenada, su ciudad natal. Días después comenzaron a circular en redes sociales videos del particular homenaje que le realizaron amigos y conocidos en el barrio Villa Tranquila.

Ads

En las imágenes se observa a grupos de jóvenes realizando cortes con sus motos, disparando armas de fuego al aire y participando de distintas escenas que quedaron registradas y luego fueron difundidas públicamente.

En uno de los videos se ve a un acompañante exhibiendo un arma mientras efectúa varios tiros. En otro, dos personas rocían con combustible una moto de gran porte, que pertenecía al joven fallecido y la prenden fuego en plena calle.

Las grabaciones incluyen inscripciones como “Andrés por siempre” y “La banda del negro Andre”, junto a mensajes de despedida. También se observa la quema de una cubierta y llamas extendiéndose sobre la zanja en la vía pública.

Ads

Antecedentes e investigación en curso

Al momento de su muerte, Alemán contaba con antecedentes penales y había estado detenido en el pasado. Registraba causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.