La pasión por el automovilismo sigue siendo una marca registrada de la familia Colapinto. Mientras Franco Colapinto continúa representando a la Argentina en la Fórmula 1, su padre, Aníbal Colapinto, se convirtió en una de las grandes atracciones del fin de semana en General Belgrano.

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Aníbal participa como piloto invitado en la cuarta fecha del TC Bonaerense, que se disputa en el circuito Gabriel Appella, donde su presencia generó una verdadera revolución entre los aficionados y seguidores de la categoría.

El regreso tiene además un fuerte componente emotivo. Según trascendió, Aníbal Colapinto volvió a subirse a un auto de carrera después de 20 años, retomando una pasión que forma parte de la historia familiar.

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Durante los entrenamientos giró a bordo de una coupé de la Clase A perteneciente al piloto Hernán Margiolakis, con vistas a la tradicional Carrera de Invitados, uno de los eventos más esperados del calendario de la categoría.

Otro detalle que llamó la atención fue que utilizó un casco que Franco había usado durante su etapa en el karting, un guiño que despertó la emoción de muchos seguidores del joven piloto argentino.

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Desde el TC Bonaerense destacaron la importancia de contar con Aníbal en la competencia y remarcaron que se trata de una presencia de lujo para el automovilismo zonal.

Mientras Franco sigue escribiendo su historia en la máxima categoría del automovilismo mundial, su padre vuelve a acelerar en las pistas bonaerenses y se roba buena parte de las miradas en un fin de semana que ya quedó marcado por la Colapintomanía en General Belgrano.