General Lavalle volverá a convertirse en uno de los grandes puntos turísticos y culturales de la provincia con una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Torta Negra, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de junio con entrada libre y gratuita.

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La octava edición tendrá lugar sobre la avenida Mitre, principal arteria de la ciudad, donde se montará un gran predio con puestos gastronómicos, feria de emprendedores y espectáculos durante ambas jornadas.

Uno de los grandes atractivos será nuevamente la clásica torta negra lavallense, una receta típica que se transformó en símbolo de identidad local y que cada año atrae a miles de turistas. Históricas panaderías del distrito participarán de la fiesta ofreciendo distintas versiones del tradicional producto bonaerense.

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Entre ellas se destacará la emblemática Panadería Del Pueblo, señalada por muchos vecinos como el lugar donde nació esta reconocida receta regional.

Además de la propuesta gastronómica, el municipio impulsará visitas guiadas a museos y sitios históricos de la ciudad con el objetivo de integrar turismo, cultura y patrimonio local en un mismo evento.

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El gran cierre de la fiesta estará a cargo de Los Palmeras, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia nacional, que llegará a la ciudad para encabezar la jornada final del festival.

El histórico grupo santafesino atraviesa una nueva etapa artística tras la salida de Rubén “Cacho” Deicas en 2025, pero mantiene intacto el estilo que lo convirtió en referencia indiscutida de la música tropical argentina. Actualmente, la banda continúa con las voces de Pablo López y Lucas Delfratte.

“La esencia musical seguirá intacta”, aseguraron recientemente integrantes del grupo, que ya lleva más de cinco décadas-

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Datos clave de la Fiesta de la Torta Negra 2026

Lugar: Avenida Mitre, General Lavalle

Fechas: Sábado 6 y domingo 7 de junio

Entrada: Libre y gratuita

Actividades: Gastronomía regional, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y visitas guiadas

Show destacado: Los Palmeras

Producto típico: Torta negra lavallense

Panadería histórica participante: Panadería Del Pueblo

Organiza: Municipalidad de General Lavalle