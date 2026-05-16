El lanzamiento del álbum del Mundial 2026 desató una verdadera fiebre en Buenos Aires y este sábado quedó reflejado en el evento que realizó Panini en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, partido de San Isidro, donde una multitud se acercó para participar de las distintas actividades y llevarse figuritas gratis.

Ads

Desde temprano comenzaron a formarse largas filas de familias, chicos y coleccionistas que se acercaron al centro comercial atraídos por la posibilidad de conseguir sobres, álbumes y premios vinculados a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

🤯⚽ FUROR TOTAL POR LAS FIGURITAS DEL MUNDIAL 2026



Una multitud copó este sábado el shopping Unicenter, en Martínez, partido de San Isidro, por el evento de Panini. Hubo filas interminables, juegos, regalos y locura total por conseguir sobres y álbumes.



La actividad seguirá… pic.twitter.com/lXTikxrsI4 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 16, 2026

En el lugar se montó un stand especial con juegos, desafíos de penales, ruletas y distintas propuestas interactivas vinculadas al lanzamiento oficial de las figuritas del Mundial 2026. Las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales mostraron pasillos colmados y una gran concentración de personas alrededor del espacio de Panini.

Ads

La expectativa por el álbum volvió a confirmar el fenómeno que generan las figuritas mundialistas en Argentina, donde cada lanzamiento suele transformarse en un evento masivo. En esta oportunidad, el furor también quedó reflejado en X, donde usuarios compartieron videos de la multitud y las extensas filas dentro del shopping.

Según trascendió, las actividades continuarán también este domingo, en una nueva jornada que promete volver a reunir a cientos de fanáticos del fútbol y coleccionistas.

Ads