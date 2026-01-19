Más de dos cuadras de fila y cerca de 5.000 visitantes marcaron la primera jornada completa de puertas abiertas de la Fragata Libertad en la Base Naval Mar del Plata. La nave insignia de la Armada Argentina se convirtió en uno de los grandes atractivos del fin de semana, convocando a turistas y marplatenses que aprovecharon el clima fresco y ventoso para recorrer sus instalaciones.

Luego de un sábado con actividad reducida por las tormentas, el domingo fue el día del despegue elegido para visitarla. Desde las 17.00, jóvenes, familias y adultos mayores comenzaron a ingresar de manera incesante a la embarcación, amarrada en la ciudad en la previa de su 54° viaje de instrucción, previsto para abril.

“La Fragata Libertad es estéticamente superior y representa la esencia de la navegación”, expresó Juan Granja, segundo comandante de la denominada “Embajadora de los Mares”. En diálogo con el medio loca La Capital, el oficial destacó que el objetivo de la propuesta es “acercar la Armada a la comunidad, generar interés y, por qué no, que más personas formen parte de la institución”. Ante la masiva concurrencia, incluso se evaluó la posibilidad de extender el horario para evitar que visitantes quedaran afuera.

Entre los recorridos, abundaron las fotos, las selfies junto al mar y los gestos de asombro ante las dimensiones de la nave, que cuenta con 103,7 metros de eslora y 14,3 metros de manga. “Es la primera vez que vengo. Vengo de Berazategui y es de lo mejor que he visto en este viaje. Es tocar el cielo con las manos”, contó Graciela, una de las turistas que se acercó a conocerla. Paula, otra visitante, coincidió: “El frío nos sacó de la playa y nos vinimos acá. Esto es imponente, nunca vi algo así”.

Los marplatenses también dijeron presente. “Somos de acá y hacemos este paseo casi todos los años. Siempre se disfruta”, señalaron Claudio y María, habituales visitantes de la Base Naval cuando la Fragata abre sus puertas.

El entusiasmo se replicó especialmente entre los más chicos, curiosos por conocer cada rincón del buque, desde el timón y las enormes velas hasta el ancla y los cañones. No faltaron quienes posaron con el gorro característico de la tripulación o junto a los gavieros, identificados por sus clásicas remeras a rayas azules.

Actualmente, la Fragata Libertad cuenta con una tripulación de 210 personas, número que se elevará a unas 280 durante el próximo viaje de instrucción. La travesía estará dedicada a la formación de guardiamarinas de distintas promociones y escalafones de la Escuela Naval Militar.

La visita de la emblemática embarcación se enmarca además en las celebraciones por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata. Las puertas de la Fragata Libertad permanecerán abiertas al público hasta el jueves 29 de enero, de 17.00 a 21.00, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye también la posibilidad de recorrer otras unidades con asiento en la Base Naval, como el patrullero oceánico ARA “Bouchard”.