La ciudad de La Plata recibirá la Gala de Liderazgo 2026, un encuentro relevante que reunirá a 500 figuras influyentes en los ámbitos político, social y económico de la Provincia de Buenos Aires.

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Este encuentro de trabajo, organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae, se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de julio, coincidiendo con el 210 aniversario de la independencia argentina.

El evento tendrá lugar en el Salón Vonharv y se presenta como una plataforma esencial para fomentar el fortalecimiento de los vínculos entre distintos sectores que integran la comunidad. La participación de autoridades políticas, empresarios, académicos y líderes de diversas organizaciones promete generar un diálogo constructivo enfocado en el desarrollo local.

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“La Gala de Liderazgo se consolida como un motor del desarrollo regional, no solo ofreciendo un espacio de encuentro, sino también creando sinergias que impactarán positivamente en la calidad de vida de la región”, subrayó Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae.

"Este encuentro se posiciona como una conversación fundamental en la Provincia de Buenos Aires, donde se abordan los desafíos y oportunidades del desarrollo regional. La colaboración de cada uno de los actores presentes es vital para construir un futuro más solidario y equitativo", ratificó

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En un contexto que prioriza el desarrollo humano y productivo, los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas y presentar soluciones estratégicas a los retos que enfrenta el territorio bonaerense.

La Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento, se dedica a promover el desarrollo integral y mejorar las condiciones de vida en La Plata y la región capital. Mediante sus programas y proyectos, impulsa la participación ciudadana y fomenta un liderazgo responsable, trabajando en conjunto con las instituciones y los representantes de la sociedad civil para alcanzar un desarrollo sostenible en la región.