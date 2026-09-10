Tras la notificación de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, la empresa Galasur comunicó a los 19 trabajadores despedidos que retrotrae la situación de despido y deja sin efecto, por el momento, las cesantías.

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La decisión fue informada mediante telegramas enviados a los empleados luego de la intervención de la autoridad laboral. Sin embargo, la compañía aclaró que la medida no implica necesariamente el regreso inmediato de los trabajadores a sus puestos.

En ese sentido, Galasur señaló que, pese a que el establecimiento continuará desarrollando sus actividades, los 19 empleados alcanzados por la medida "se encuentran relevados de concurrir a prestar tareas".

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La empresa se reserva la posibilidad de ratificar los despidos

La compañía también dejó planteada su posición de cara al desarrollo de la conciliación obligatoria. En la comunicación enviada a los trabajadores, advirtió que podría volver a efectivizar las cesantías una vez finalizado el período de conciliación.

Puntualmente, Galasur hizo reserva de "ratificar despidos al finalizar la conciliación obligatoria dictada por la autoridad provincial de aplicación", en caso de que durante el proceso no se alcance un acuerdo entre las partes.

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De esta manera, el conflicto laboral continúa abierto. Por ahora, los despidos quedan retrotraídos en cumplimiento de la medida dictada por el Ministerio de Trabajo, aunque la empresa mantiene expresamente la posibilidad de insistir con las cesantías si las negociaciones no llegan a una solución.