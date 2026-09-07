Una jugada que parecía terminar con un premio millonario terminó en los tribunales y, casi cuatro años después, tuvo un desenlace favorable para un apostador de Bahía Blanca.

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Según la reconstrucción que efectuó el medio local La Nueva, un hombre, identificado en el expediente como H.D.M., había obtenido el 13 de agosto de 2022 un premio de $22.898.627,80 en una máquina tragamonedas de un bingo de la ciudad. Sin embargo, cuando intentó cobrarlo, desde el establecimiento le informaron que el ticket había sido generado por un supuesto error en el funcionamiento de la máquina.

El conflicto derivó en una demanda judicial presentada el 22 de noviembre de ese mismo año. Ahora, la jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, María Selva Fortunato, resolvió a favor del apostador.

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La sentencia condenó a El Chalero SA y Bingo Bahía SA a pagar $32.198.627,80, además de los intereses correspondientes. Con la actualización prevista, el monto final sería aproximadamente el doble del premio que originalmente figuraba en el ticket.

El ticket que desató el conflicto

Según surge del expediente, aquella madrugada H.D.M. se encontraba jugando en una tragamonedas cuando la máquina comenzó a emitir tickets.

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Uno de ellos correspondía a $10.000, mientras que el segundo indicaba un premio de $22.898.627,80.

El primer ticket fue abonado sin inconvenientes. Sin embargo, cuando el apostador intentó cobrar el segundo, el establecimiento lo desconoció bajo el argumento de que se había producido un desperfecto en el equipo.

El hombre permaneció en el lugar y reclamó la intervención de los responsables del bingo. Posteriormente, desde el establecimiento le ofrecieron $125.000 y luego $250.000 para intentar resolver el conflicto, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

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H.D.M. insistió en que debía cobrar el monto que figuraba en el ticket y finalmente decidió recurrir a la Justicia.

Qué argumentó el bingo

Durante el proceso judicial, las empresas demandadas sostuvieron que el ticket millonario carecía de validez porque había sido generado como consecuencia de un supuesto error de la tragamonedas.

Además, argumentaron que el premio máximo que podía entregar la máquina era de $125.000, por lo que consideraban que el monto consignado en el comprobante no correspondía.

La jueza Fortunato no aceptó ese planteo y resolvió condenar a las empresas al pago de la suma establecida en la sentencia, junto con los intereses correspondientes.

También le prohibieron entrar al establecimiento

Después de reclamar el premio, al apostador se le prohibió el ingreso al bingo, una medida que también fue considerada durante el proceso judicial.

La demanda fue impulsada con el patrocinio del abogado Ricardo Campaña, quien representó a H.D.M. en el reclamo iniciado a fines de 2022.

De esta manera, el fallo conocido el 1 de septiembre puso fin a una disputa que comenzó con un ticket de casi $23 millones que el establecimiento consideró producto de un error.

Por decisión judicial, El Chalero SA y Bingo Bahía SA deberán reconocer el premio y pagar $32.198.627,80, más los intereses que correspondan, por lo que el monto final será considerablemente superior al que figuraba originalmente en el comprobante.