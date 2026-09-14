Miguel Gargaglione, intendente radical del municipio de San Cayetano, finalmente descartó ser candidato en Necochea, una posibilidad que analizó en los últimos días a propuesta de dirigentes necochenses.

Ads

El jefe comunal confirmó que analizó seriamente el ofrecimiento, pero después de conversarlo con su familia y su círculo más cercano tomó una decisión: “Seguiré en San Cayetano”.

“Es algo extraordinario que haya habido vecinos que pensaron en mí para gobernar una ciudad lindera”, expresó en declaraciones a NEC Radio 98.3 del Multimedio NQ. Y dejó una de las razones centrales de su decisión: “Mi amor a San Cayetano es único”.

Ads

Días atrás, Gargaglione había dicho que “simpatizantes, incluso conocidos míos de antes” de la UCR de Necochea le hicieron el ofrecimiento. El jefe comunal de San Cayetano gobierna ese distrito desde 2007 y hoy por hoy no tiene reelección.

El intendente contó que llegó a analizar concretamente el desafío que implicaría administrar Necochea, con dos grandes núcleos urbanos y localidades del interior que requieren servicios e infraestructura. Sin embargo, también pesaron su salud, sus 66 años, su familia y el fuerte vínculo construido con la comunidad que lo eligió durante cinco mandatos. “No puedo especular con los sentimientos de la gente, no es mi estilo”, explicó sobre su decisión de resolver rápidamente la incertidumbre.

Ads

Gargaglione aseguró que seguirá aportando a la política y al radicalismo independientemente de lo que ocurra con la ley de reelecciones. También pidió superar la grieta y recuperar la discusión de ideas: “La gente está cada vez peor”.

Sobre su futuro dejó una definición que resume su mirada de la actividad pública: quiere acompañar espacios con dirigentes que tengan “hambre de gestionar” y “hambre de hacer”, porque “cuando es el poder solo, estamos en problemas”