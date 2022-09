El presidente de la UCR Esteban Echeverría, Carlos Giuliani, se fue del espacio para pasarse al armado del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Fue electo en marzo de 2021 con la lista apoyada por Gustavo Posse y Martín Lousteau y su mandato, no obstante, ya está por vencerse ya que el radicalismo convocó a nuevas elecciones internas.

"Han sucedido una serie de situaciones que me obligaron a tomar esta decisión, porque creo después de haber ganado las elecciones internas el año pasado, habíamos conformado un equipo que pensé iba por la evolución. Lo que me encontré fue todo lo que la política tradicional viene haciendo, prácticamente no soy llamado a participar a ninguna actividad, visitaron el distrito varios personajes del espacio y del partido y no fui invitado", justificó Giuliani en declaraciones al programa El Ventilador de FM 96.9

Y continuó: "El radicalismo presentó una lista para competir en las internas con el PRO, y no me convocaron, no para ser candidato porque no lo hubiese sido, pero sí para integrar a otras personas que yo considero. Toda ese ninguneo al que me veo sometido y al ver que el radicalismo se maneja a dedo, me hace sentir en una posición muy incómoda".

El extitular de la UCR echeverriana contó que "cuando ya tenía la decisión tomada", le presentan a un armador del espacio de Milei, Julio Serna, y con el que mantuvo varias charlas. "Se conformó una mesa de gente con mucho entusiasmo y coincidía bastante con los conceptos en los que está inmerso Javier Milei. Es un lugar que hay que desarrollar, pero yo me siento cómodo, y el desafío es ese", señaló.

"No vivo de la política, y nunca viví de la política", agregó Giuliani, quien es médico urólogo.