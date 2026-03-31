Gastronomía marítima y shows de La Delio Valdez y Luck Ra en la Fiesta del Camarón y el Langostino en Bahía Blanca
Con entrada gratuita, Ingeniero White se prepara para recibir a miles de turistas del 2 al 5 de abril. Además, se presentan Kapanga, Peces Raros, Bandalos Chinos, Natalie Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo.
Del jueves 2 al domingo 5, la localidad portuaria de Bahía Blanca vuelve a ser escenario de uno de sus eventos más convocantes de la Provincia, la 34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino. Con entrada libre y gratuita, el encuentro se realizará en el corazón de Ingeniero White, donde se espera gastronomía marítima con espectáculos musicales de primer nivel.
Desde el mediodía, vecinos y turistas podrán recorrer una amplia feria con puestos de productores locales, artesanos y emprendedores, mientras degustan platos tradicionales a base de mariscos y pescados. Las paellas, cazuelas y especialidades típicas de Semana Santa serán protagonistas indiscutidas.
Además de la propuesta gastronómica, la fiesta contará con una destacada grilla artística. Sobre el escenario pasarán reconocidas bandas y artistas como Kapanga, La Delio Valdez, Peces Raros, Bandalos Chinos, Luck Ra, Natalie Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo, entre otros.
La fiesta es organizada por la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, con el acompañamiento del Consorcio de Gestión del Puerto y el municipio.
📌 Datos claves
Evento: 34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino
Lugar: Puerto Bahía Blanca, calle Guillermo Torres 4200, Ingeniero White
Fecha: Del jueves 2 al domingo 5
Horario: Desde el mediodía
Entrada: Libre y gratuita
Propuesta: Gastronomía de mar, feria de emprendedores y shows en vivo
Organiza: Sociedad de Fomento de Ingeniero White, con apoyo del Puerto y el Municipio
👉 Programación completa: fiestadelcamaronylangostino.com.ar
👉 Más info: redes oficiales del Puerto Bahía Blanca y Municipalidad local
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