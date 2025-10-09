El alerta fue emitido por parte del Centro de Monitoreo de Autopista y, ante ello, un binomio de motociclistas de la Sección Seguridad Vial “Autopista Norte” de Gendarmería se dirigió hacia la Autopista Panamericana, a la altura del Peaje General Belgrano.

Ads

Al llegar al lugar, los funcionarios notaron a simple vista que un sujeto con las mismas características que le habían dado, estaba colocando cables cortados dentro de una mochila.

Ante la voz de alto del personal de la fuerza, intentó darse a la fuga hacia el sector de la colectora.

Ads

Luego de unos minutos, los gendarmes lograron detenerlo cuando esperaba un colectivo para huir. Al inspeccionar sus pertenencias, notaron que poseía las herramientas con las que cometió el delito.

La Unidad Fiscal de Instrucción de Don Torcuato dispuso que se traslade al involucrado hacia la sede Policial de la Jurisdicción.

Ads