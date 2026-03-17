La localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Papa, uno de los eventos más importantes de la región que combina producción, gastronomía y espectáculos.

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Durante cuatro jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta variada que pone en valor a la papa como motor productivo local. La celebración incluirá exposiciones, charlas técnicas y conferencias vinculadas al sector agroindustrial, además de espacios dedicados a maquinaria, insumos, automotores y servicios.

El evento también contará con jornadas de campo, concursos de papas, desfiles y un tradicional baile de gala. A esto se suma una destacada oferta gastronómica y un paseo de artesanías, ideal para recorrer en familia.

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En el escenario principal habrá shows musicales cada día: el jueves se presentará Santi Cairo; el viernes será el turno de Miguel Ángel y Carolina Díaz; el sábado subirá Fabricio Rodríguez; y el cierre, el domingo, estará a cargo de Pinky SD.

📌 Datos clave

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Evento: Fiesta Nacional de la Papa (47° edición)

Lugar: Plaza General Belgrano, Comandante Nicanor Otamendi

Fecha: del jueves 19 al domingo 22

Horario: desde el mediodía

desde el mediodía Entrada: gratuita

gratuita Actividades: exposiciones, charlas, concursos, gastronomía, desfile, artesanías y espectáculos en vivo

Organiza: Círculo Deportivo Otamendi con apoyo del municipio

🔗 Más información:

Instagram: fiestadelapapa

Facebook: fiestadelapapa

Web: fiestadelapapa.org.ar

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