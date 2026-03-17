General Alvarado celebra la Fiesta Nacional de la Papa: cuatro días de actividades y shows gratuitos frente al mar
Desde el jueves 19 al domingo 22, la localidad e Otamendi se revoluciona con este clásico que combina gastronomía y espectáculos.
La localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Papa, uno de los eventos más importantes de la región que combina producción, gastronomía y espectáculos.
Durante cuatro jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta variada que pone en valor a la papa como motor productivo local. La celebración incluirá exposiciones, charlas técnicas y conferencias vinculadas al sector agroindustrial, además de espacios dedicados a maquinaria, insumos, automotores y servicios.
El evento también contará con jornadas de campo, concursos de papas, desfiles y un tradicional baile de gala. A esto se suma una destacada oferta gastronómica y un paseo de artesanías, ideal para recorrer en familia.
En el escenario principal habrá shows musicales cada día: el jueves se presentará Santi Cairo; el viernes será el turno de Miguel Ángel y Carolina Díaz; el sábado subirá Fabricio Rodríguez; y el cierre, el domingo, estará a cargo de Pinky SD.
📌 Datos clave
- Evento: Fiesta Nacional de la Papa (47° edición)
- Lugar: Plaza General Belgrano, Comandante Nicanor Otamendi
- Fecha: del jueves 19 al domingo 22
- Horario: desde el mediodía
- Entrada: gratuita
- Actividades: exposiciones, charlas, concursos, gastronomía, desfile, artesanías y espectáculos en vivo
- Organiza: Círculo Deportivo Otamendi con apoyo del municipio
🔗 Más información:
Instagram: fiestadelapapa
Facebook: fiestadelapapa
Web: fiestadelapapa.org.ar
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