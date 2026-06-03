El Concejo Deliberante de General Arenales aprobó la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa impulsada por el bloque de concejales de Juntos-UCR que busca fortalecer la transparencia institucional y establecer mayores requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos públicos.

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Tras la sanción de la norma, la intendenta Érica Revilla celebró la medida y destacó su importancia para el distrito. “Es un hecho muy importante para General Arenales”, expresó a través de sus redes sociales, donde además sostuvo que la ordenanza representa “un paso concreto para seguir fortaleciendo la transparencia y la calidad institucional”.

Según remarcó la jefa comunal, General Arenales se convirtió en el primer municipio de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en contar con una ordenanza municipal de Ficha Limpia.

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Revilla también destacó el trabajo realizado por el bloque oficialista que impulsó el proyecto. “Quiero reconocer especialmente el trabajo y el compromiso del Bloque de Concejales de JUNTOS/UCR, quienes impulsaron esta iniciativa convencidos de que la política necesita más responsabilidad, más ética pública y mayores estándares para quienes tienen la tarea de representar a los vecinos”, señaló.

La iniciativa se enmarca en una serie de proyectos promovidos en distintos puntos del país bajo el concepto de Ficha Limpia, orientados a fijar condiciones vinculadas a los antecedentes judiciales de quienes buscan acceder a cargos electivos o de representación pública.

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Desde el gobierno local señalaron que la nueva normativa constituye una herramienta institucional destinada a reforzar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y a promover mayores niveles de transparencia en la gestión pública.