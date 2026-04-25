Ubicada a solo 155 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 115 de La Plata, General Belgrano se consolida como uno de los destinos ideales para una escapada de fin de semana. Rodeada por las rutas provinciales 29 y 41, a orillas del Rio Salado, es una opción a la que puede visitar todo el año.

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Uno de sus principales atractivos es el complejo Termas del Salado, un parque termal con aguas de alta mineralización que emergen a 41°C desde más de 900 metros de profundidad.

El predio ofrece spa, gastronomía, espacios verdes, juegos para niños y todos los servicios necesarios para descansar y desconectar.

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A pocos kilómetros del centro, el Bosque Encantado invita a sumergirse en la naturaleza. Con más de 88 especies vegetales centenarias y una gran diversidad de aves, este espacio permite recorrer senderos que conducen al antiguo casco de la estancia Santa Narcisa, donde hoy funciona el Museo de las Estancias y puede conocer cómo era la vida rural hace más de 150 años.

El gran protagonista natural de la ciudad es el Río Salado, que rodea General Belgrano y ofrece más de cinco kilómetros de paseo costero. A lo largo de este recorrido se despliegan tres balnearios que concentran la actividad turística.

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El Balneario Viejo es el sector más tradicional, con feria de artesanos, propuestas gastronómicas, circuito de salud y espacios para ciclismo. Muy cerca, el Balneario Nuevo suma instalaciones deportivas, alquiler de kayaks, bicicletas e hidropedales, además de un natatorio olímpico ideal para toda la familia. En tanto, el Balneario Norte, de reciente inauguración, ofrece una experiencia más natural, con playa, zona de pesca y bajada náutica para embarcaciones.

La propuesta cultural también tiene su lugar. El Museo Histórico Municipal Alfredo Múlgura conserva objetos, documentos y piezas que recorren la historia local, incluyendo salas dedicadas a Manuel Belgrano y a los excombatientes de Malvinas.

A esto se suma el Cine Teatro Español, un edificio emblemático restaurado que funciona como espacio cultural.

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Para quienes viajan en familia, la Granja Educativa Puilque es una parada obligada. Pueden recorrer espacios naturales, interactuar con animales, conocer una huerta orgánica y disfrutar de propuestas sustentables, como su ecoludoteca y una casa construida con energías renovables.