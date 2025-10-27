En un comunicado, el Municipio de General Guido informó que “frente a la difícil situación económica que atraviesa el país y el impacto que las políticas de reducción del gasto público generan en nuestro municipio, se ha decidido adoptar medidas de priorización de recursos con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y el cumplimiento de las obligaciones salariales”.

“Entre las acciones implementadas se encuentran la reducción de horas extras, para asegurar el cobro integro y en tiempo de los haberes de todos los empleados municipales, la revisión de gastos generales y una reducción del 10% en los sueldos del Intendente, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y Cargos de ley, como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación demanda”, mencionaron.

Asimismo resaltaron “que, mientras el contexto económico lo permitió, el Estado municipal siempre acompañó a los trabajadores, otorgando aumentos salariales periódicos y sostenidos, bonificaciones, junto con el pago regular de horas extras, demostrando el compromiso constante con la estabilidad económica de quienes hacen posible el funcionamiento de la Municipalidad”.

"Estas medidas se mantendrán hasta que la situación económica general mejore y permita retomar gradualmente las condiciones habituales de funcionamiento del Municipio.

La gestión municipal reafirma su compromiso de seguir actuando con responsabilidad, priorizando siempre el bienestar de los vecinos y el futuro de General Guido", finalizaron.

