Una intensa tormenta con fuertes ráfagas de viento y caída de granizo focalizada en el sudoeste bonaerense azotó a General La Madrid. Asimismo el viento afectó a distritos cercanos como la localidad de Huanguelén y a Guaminí.

El fenómeno provocó daños materiales y la caída de varios árboles. En el parque del Club Ingeniero Jorge Newbery se registraron destrozos: un árbol de gran porte cayó y sus ramas alcanzaron hasta la avenida Laplacette.

Vecinos se acercaron espontáneamente para colaborar en la remoción de los restos y despejar la zona, informó Ahora La Madrid. Luego, personal municipal y de emergencias trabajó en la limpieza y evaluación de los daños.

El temporal, que llegó acompañado de abundante lluvia en pocos minutos, generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

