Del 6 al 9 de agosto, la ciudad de General Madariaga volverá a convertirse en el epicentro de las tradiciones gauchas con la 11° Fiesta de las Escuelas Rurales, una celebración que cada año convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país.

Ads

La edición 2026 ofrecerá un amplio programa de actividades camperas, espectáculos nocturnos y más de $100 millones en premios.

El predio ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y avenida Caseros abrirá sus puertas desde las 8:00 para recibir a familias, turistas y amantes de las tradiciones rurales en una fiesta organizada por el sector privado con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Ads

Entre los principales atractivos se destacan las jineteadas en todas las categorías, pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas y las tradicionales pruebas de doma y mansedumbre, que incluirán las modalidades campera, tipo polo y caballos criollos.

Cada jornada culminará con grandes bailes en la carpa de la fiesta, donde habrá espectáculos artísticos y musicales para extender la celebración hasta la madrugada.

Ads

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la rifa-entrada, que permitirá participar por importantes premios. Habrá más de $100 millones en sorteos, un auto 0 km, una moto y premios en efectivo, convirtiéndose en una de las propuestas más convocantes del calendario tradicionalista bonaerense.

Datos clave

Evento: 11° Fiesta de las Escuelas Rurales.

Lugar: Avenida Rivadavia y avenida Caseros, General Madariaga.

Fecha: Del jueves 6 al domingo 9 de agosto de 2026.

Horario: Desde las 8:00.

Actividades: Jineteadas, pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas, doma y mansedumbre, espectáculos musicales y bailes nocturnos.

Premios: Más de $100 millones, un auto 0 km, una moto y premios en efectivo.

Rifa-entrada: $80.000 (en tres cuotas) con acceso válido para los tres días de la fiesta y participación en los sorteos.

Entrada: Arancelada.

Organización: Privada, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Puede interesarte