General Madariaga se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Encuentro Folklórico Provincial “Del Divisadero”, una de las propuestas culturales que cada año convoca a representantes de diferentes localidades bonaerenses y de otras provincias.

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El encuentro llegará este año a su 29ª edición y tendrá como escenario la Unidad Académica, conocida como la Ex Escuela Normal, ubicada en avenida Buenos Aires y Urrutia. La actividad es organizada por la Agrupación Cultural Folclórica Jirón Gaucho, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Durante la jornada participarán academias, conjuntos, escuelas de danzas y solistas que competirán en diferentes rubros y categorías. La propuesta se desarrollará con dos escenarios en simultáneo, cada uno con sus respectivos jurados.

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Una pantalla gigante para promocionar emprendimientos locales

Como novedad de esta edición, la organización incorporará una pantalla gigante que funcionará durante toda la jornada para proyectar logos y publicidades de comercios y emprendimientos de General Madariaga.

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La iniciativa busca dar visibilidad a los comerciantes y emprendedores locales y sumar al evento una herramienta de promoción para quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad.

Los interesados en participar de esta propuesta pueden comunicarse directamente con los organizadores para solicitar información.

La jornada se realizará el sábado 15 a partir de las 15.00, en el edificio ubicado en avenida Buenos Aires 684. La entrada será arancelada.

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El encuentro representa además una oportunidad para acercarse a General Madariaga y disfrutar de una propuesta que combina danza, música, tradición y cultura popular, con la participación de artistas provenientes de distintos puntos del país.

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