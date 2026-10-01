El distrito de General Pinto, ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y a unos 355 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se prepara para recibir dos celebraciones vinculadas con las tradiciones gauchas y la identidad rural.

Ads

La primera será la Fiesta en Honor al Jinete Argentino, mientras que en noviembre llegará una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense.

Fiesta en Honor al Jinete Argentino

La Fiesta en Honor al Jinete Argentino se realizará el próximo 3 de octubre a las 17.00, en el Playón Municipal de Avenida Mitre.

Ads

Durante la celebración se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a jinetes locales, como parte de un homenaje a quienes mantienen viva una de las expresiones tradicionales de la cultura rural.

La jornada también tendrá como protagonista al clásico desfile de agrupaciones tradicionalistas, con la participación de representantes de la comunidad gaucha.

Ads

La actividad es organizada por la Comisión Jinete Argentino local y cuenta con el auspicio de la Municipalidad.

Germania tendrá la Fiesta de la Vaquillona Asada

La segunda celebración tendrá como escenario a Germania, una de las localidades que forman parte del partido de General Pinto. Allí se realizará la 19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre y reunirá a vecinos y visitantes de distintas localidades de la región.

A lo largo de sus diferentes ediciones, la fiesta tuvo como protagonistas a las agrupaciones gauchas, los desfiles por las calles de Germania, el juego de riendas y distintas destrezas criollas.

Ads

Uno de los momentos centrales será nuevamente el tradicional encendido del fuego para comenzar la cocción de las vaquillonas, una de las imágenes características de esta celebración.

Música y danza

Además de las actividades vinculadas con la cultura gaucha, las ediciones anteriores incluyeron espectáculos de danza y música con artistas locales y regionales.

La propuesta se complementó con ferias de artesanos y emprendimientos, espacios para los más chicos y diferentes actividades relacionadas con las tradiciones rurales.

De esta manera, Germania volverá a convertirse en escenario de una celebración que lleva casi dos décadas de historia y que cada año convoca a vecinos de General Pinto y visitantes de distintos puntos de la región.