General Rodríguez celebra la 5ª Fiesta Municipal de la Frutilla con una propuesta para toda la familia
El evento se desarrolla desde el viernes 7 hasta el domingo 9 en el Predio de la Estación Cultural, con entrada libre y gratuita.
Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, General Rodríguez vivirá una nueva edición de la Expo General Rodríguez junto con la 5ª Fiesta Municipal de la Frutilla, una propuesta que combina lo mejor de la producción local, la gastronomía y los espectáculos en vivo. La cita será en el Predio de la Estación Cultural, con entrada libre y gratuita.
Durante tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de la exposición de productores y productoras de frutillas, empresas de diversos rubros, charlas, talleres y degustaciones. También habrá un espacio para emprendedores locales, donde se ofrecerán productos regionales y elaboraciones artesanales.
La música tendrá un lugar central: bandas locales, grupos y solistas subirán al escenario para acompañar el clima festivo que caracteriza a este evento, que año tras año crece en convocatoria y se consolida como una cita imperdible del calendario turístico bonaerense.
La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, acompañará la iniciativa, que cuenta con la organización de la Municipalidad de General Rodríguez.
🍓 Datos claves
Evento: Expo General Rodríguez y 5ª Fiesta Municipal de la Frutilla
Lugar: Predio de la Estación Cultural, General Rodríguez
Fechas: Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre
Horario: Desde las 10:00
Entrada: Gratuita
Organiza: Municipalidad de General Rodríguez
Acompaña: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires
Más información:
📸 @fiestafrutillagr
📘 facebook.com/fiestadelafrutillagr
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión