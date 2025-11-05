Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, General Rodríguez vivirá una nueva edición de la Expo General Rodríguez junto con la 5ª Fiesta Municipal de la Frutilla, una propuesta que combina lo mejor de la producción local, la gastronomía y los espectáculos en vivo. La cita será en el Predio de la Estación Cultural, con entrada libre y gratuita.

Ads

Puede interesarte

Durante tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de la exposición de productores y productoras de frutillas, empresas de diversos rubros, charlas, talleres y degustaciones. También habrá un espacio para emprendedores locales, donde se ofrecerán productos regionales y elaboraciones artesanales.

La música tendrá un lugar central: bandas locales, grupos y solistas subirán al escenario para acompañar el clima festivo que caracteriza a este evento, que año tras año crece en convocatoria y se consolida como una cita imperdible del calendario turístico bonaerense.

Ads

Puede interesarte

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, acompañará la iniciativa, que cuenta con la organización de la Municipalidad de General Rodríguez.

🍓 Datos claves

Ads

Evento: Expo General Rodríguez y 5ª Fiesta Municipal de la Frutilla

Lugar: Predio de la Estación Cultural, General Rodríguez

Fechas: Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre

Ads

Horario: Desde las 10:00

Entrada: Gratuita

Organiza: Municipalidad de General Rodríguez

Acompaña: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires

Más información:

📸 @fiestafrutillagr

📘 facebook.com/fiestadelafrutillagr