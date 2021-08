Las calles de Gral Rodríguez se revolucionaron por la llegada del exitoso cantante de trap, que se encontraba de gira desde junio, y la escena quedó filmada en las mismas redes del cantante que transmitió la secuencia en vivo.

Elian Valenzuela arribó a su ciudad en una camioneta, se asomó por el techo y fue saludando a la gente que se acercaba a transmitirle su orgullo.

Junto a la camioneta iban decenas de motociclistas y automóviles haciendo sonar sus bocinas, acompañándolo por la Colectora de la Autopista y luego por el centro de la ciudad.

"Este recibimiento me llena el alma", dijo el músico entre lágrimas a la vez que destacó la importancia que tiene para él su mamá y sus amigos de toda la vida el momento que se encuentra viviendo hoy en día.

El próximo 25 de septiembre hará su presentación artística en el Estadio Arena de Capital Federal.

Si bien las imagenes mostraron la parte emotiva del recibimiento, en las redes sociales los vecinos mostraron su descontento por la falta de protocolos del momento con comentarios como: "Después lloramos parece que no entienden que la pandemia todavía no se fue, y además tanto revuelo ni que fuera pink Floyd para, cero cultura musical , sin ofender pero eso que hace no es música x dios"

Otros aprovecharon para pedir mayor presencia policial en la zona: "Lastima que la policia mira para otro lado lo lindo viene Sido un operativo se podrían haber recuperado unas cuantas motitos".