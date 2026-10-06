General Viamonte celebra el Festival del Queso con degustaciones, cocina en vivo, música y guiadas
La séptima edición reunirá a productores, artesanos y visitantes durante dos jornadas con propuestas gastronómicas, experiencias rurales y espectáculos gratuitos.
Los Toldos, en el partido de General Viamonte, se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Queso, una celebración que pone en valor la tradición quesera y el legado de los inmigrantes que llegaron a la localidad con sus conocimientos para elaborar el tradicional queso Gouda.
La séptima edición del festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una programación que combinará gastronomía, cultura, producción rural y música.
Las actividades tendrán como escenario principal el Paseo Sadoc Maidana, donde durante las dos jornadas habrá propuestas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.
Una tradición que nació con los inmigrantes
El festival nació para celebrar una historia vinculada a la llegada de inmigrantes suizos y holandeses, quienes trajeron a Los Toldos sus conocimientos y la receta del queso Gouda.
Con el paso de los años, la celebración amplió su propuesta y hoy reúne no solamente a productores queseros, sino también a emprendimientos dedicados a la elaboración de chacinados, dulces, conservas, cervezas artesanales y alfajores, entre otros productos.
Los visitantes podrán además participar de degustaciones, cocina en vivo y charlas temáticas, en una propuesta que busca acercar al público a los productores y a las distintas formas de elaboración.
La tradicional Ruta del Queso
Uno de los principales atractivos será la “Ruta del Queso”, una experiencia que permite conocer de cerca los establecimientos dedicados a la producción quesera.
A través de visitas guiadas, los participantes podrán recorrer los emprendimientos, conocer el proceso de elaboración y descubrir parte de la historia de esta actividad que forma parte de la identidad productiva de Los Toldos.
Campo, gastronomía y espectáculos
La programación también incluirá un espacio rural con muestra de maquinarias agrícolas, exhibiciones de dinámica rural y producciones y saberes de artesanos rurales.
Además, habrá música y actividades culturales. El sábado se presentará Nelson Manqui, mientras que el domingo será el turno de Lucas Geravi y La Sasasa.
La agenda del domingo también incluirá la tradicional Carrera del Queso y una Misa Criolla, mientras que durante el festival se presentará la Orquesta Escuela de Música.
Datos claves
📍 Lugar: Paseo Sadoc Maidana, Los Toldos, partido de General Viamonte.
📅 Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.
🕙 Horario: sábado desde las 10:00; domingo desde las 9:00.
🎟️ Entrada: gratuita.
🧀 Principal atractivo: Festival del Queso y tradicional Ruta del Queso.
🥓 Propuestas: quesos, chacinados, dulces, conservas, cervezas artesanales y alfajores.
👨🌾 También habrá: degustaciones, cocina en vivo, charlas, experiencias con productores y actividades rurales.
🎵 Música: Nelson Manqui, Lucas Geravi y La Sasasa, además de la Orquesta Escuela de Música.
🏃 Domingo: Carrera del Queso y Misa Criolla.
🏛️ Organiza: Municipalidad de General Viamonte.
🌐 Más información: www.turismoviamonte.ar
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