Los Toldos, en el partido de General Viamonte, se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Queso, una celebración que pone en valor la tradición quesera y el legado de los inmigrantes que llegaron a la localidad con sus conocimientos para elaborar el tradicional queso Gouda.

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La séptima edición del festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una programación que combinará gastronomía, cultura, producción rural y música.

Las actividades tendrán como escenario principal el Paseo Sadoc Maidana, donde durante las dos jornadas habrá propuestas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

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Una tradición que nació con los inmigrantes

El festival nació para celebrar una historia vinculada a la llegada de inmigrantes suizos y holandeses, quienes trajeron a Los Toldos sus conocimientos y la receta del queso Gouda.

Con el paso de los años, la celebración amplió su propuesta y hoy reúne no solamente a productores queseros, sino también a emprendimientos dedicados a la elaboración de chacinados, dulces, conservas, cervezas artesanales y alfajores, entre otros productos.

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Los visitantes podrán además participar de degustaciones, cocina en vivo y charlas temáticas, en una propuesta que busca acercar al público a los productores y a las distintas formas de elaboración.

La tradicional Ruta del Queso

Uno de los principales atractivos será la “Ruta del Queso”, una experiencia que permite conocer de cerca los establecimientos dedicados a la producción quesera.

A través de visitas guiadas, los participantes podrán recorrer los emprendimientos, conocer el proceso de elaboración y descubrir parte de la historia de esta actividad que forma parte de la identidad productiva de Los Toldos.

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Campo, gastronomía y espectáculos

La programación también incluirá un espacio rural con muestra de maquinarias agrícolas, exhibiciones de dinámica rural y producciones y saberes de artesanos rurales.

Además, habrá música y actividades culturales. El sábado se presentará Nelson Manqui, mientras que el domingo será el turno de Lucas Geravi y La Sasasa.

La agenda del domingo también incluirá la tradicional Carrera del Queso y una Misa Criolla, mientras que durante el festival se presentará la Orquesta Escuela de Música.

Datos claves

📍 Lugar: Paseo Sadoc Maidana, Los Toldos, partido de General Viamonte.

📅 Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

🕙 Horario: sábado desde las 10:00; domingo desde las 9:00.

🎟️ Entrada: gratuita.

🧀 Principal atractivo: Festival del Queso y tradicional Ruta del Queso.

🥓 Propuestas: quesos, chacinados, dulces, conservas, cervezas artesanales y alfajores.

👨‍🌾 También habrá: degustaciones, cocina en vivo, charlas, experiencias con productores y actividades rurales.

🎵 Música: Nelson Manqui, Lucas Geravi y La Sasasa, además de la Orquesta Escuela de Música.

🏃 Domingo: Carrera del Queso y Misa Criolla.

🏛️ Organiza: Municipalidad de General Viamonte.

🌐 Más información: www.turismoviamonte.ar